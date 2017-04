Buurtbewoners aanwezig bij oefening brandweer Heerenveen

HEERENVEEN: Paniek dinsdagavond bij Thuishuis Alle Kids aan de J.H Kruisstraat in Heerenveen-Noord. Er is brand uitgebroken in het kinderdagverblijf achter de woning van de eigenaresse. Drie kinderen zijn nog binnen en twee zitten gewond voor de deur van de woning. De eigenaresse is in paniek en schreeuwt om hulp. De brandweer komt met toeters en bellen de straat ingereden en de gehele buurt staat op straat.

Dit alles is het doel van oefenen in de wijk in het kader van het Brandveilig Leven Project van de brandweer.

Bij aankomst van de brandweer blijkt er een flinke brand te woeden in het kinderdagverblijf. De brand is overgeslagen naar de buren en naar een container en houthok op het erf. Met twee tankautospuiten en een hoogwerker wordt het incident bestreden. Intussen krijgen de bewoners voorlichting over de werkwijze van de brandweer.



Al snel worden de drie vermiste kinderen gered. Hierna kunnen de verschillende brandhaarden aangepakt worden. Na een uur zit de klus erop en kunnen er vragen gesteld worden aan de brandweerlieden. Ook kunnen buurtbewoners terecht bij een stand met veel informatie over Brandveilig Leven.

Zowel de brandweer als de buurtbewoners kijken terug op een leerzame avond.

ADVERTENTIE: Klik voor meer informatie op www.sinizon.nl