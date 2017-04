ENGIE opent LNG tankstation voor trucks in Heerenveen

HEERENVEEN: In Heerenveen opende ENGIE LNG Solutions vandaag een LNG tankstation. Hierdoor wordt LNG, een schoon en stil alternatief voor diesel, breder beschikbaar voor trucks in de noordelijke regio. Het gebruik van LNG in de transportsector draagt direct bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het LNG station is woensdag 5 april 2017 geopend door wethouder Siebren Siebenga van de gemeente Heerenveen.



Schone brandstof voor transportsector verbetert luchtkwaliteit

Het LNG (Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) station voor vrachtwagens is door ENGIE ontwikkeld op het Texaco station van Salland Olie in Heerenveen. Veel logistieke bewegingen starten of eindigen in Heerenveen; het is de thuisbasis van veel transporteurs en diverse grote bedrijven genereren veel transport van en naar Heerenveen. Verder zullen veel trucks passeren op dit knooppunt van de A7 en A32.

Verbetering luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa. De transportsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van deze luchtkwaliteit. Motoren die LNG als brandstof gebruiken zorgen voor 95% minder fijnstof ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Daarnaast neemt de uitstoot van zwavel en stikstof fors af wat een direct voordeel op levert voor het milieu. Ook produceren LNG-trucks 50% minder geluid. Lokale en regionale overheden stimuleren het gebruik van LNG als één van de middelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

LNG voor trucks

Jan-Joris van Dijk, directeur LNG Solutions over de ontwikkeling van LNG als brandstof. “De markt heeft de afgelopen jaren al flinke stappen gezet in het gebruik van LNG; er rijden nu ongeveer 400 trucks in Nederland en er zijn 20 tankstations. Voor een grote doorbraak is een dekkend netwerk een randvoorwaarde. Het station in Heerenveen is daarom een belangrijke stap om LNG ook in het noorden van Nederland te laten doorbreken. Dit is het tweede LNG tankstation voor vrachtwagens naast het al eerder geopende mobiele station in Leeuwarden.”



AB Transport Group rijdt op LNG

AB Transport Group is één van de eerste klanten van het station. Dennis Wetenkamp hierover: “Wij werken voor de food- en agrisector en juist deze sector werkt hard aan hergebruik en verduurzaming. Met LNG gaan we daar al flink aan bijdragen en bovendien wordt hiermee de weg bereid voor de volgende fase van verduurzaming met bio-LNG.”

Voor de provincie Friesland is de productie van biogas een speerpunt en door het vloeibaar te maken kan het als bio-LNG worden ingezet voor het zware transport, waar andere alternatieven voorlopig nog niet voorhanden zijn.



Over ENGIE LNG Solutions

ENGIE is een van de grootste LNG-spelers in de wereld en de belangrijkste invoerder van LNG in Europa. De Groep beschikt over een grote en gediversifieerde LNG portefeuille, exploiteert een eigen vloot van 14 LNG-tankers en beschikt over her-vergassingsterminals over de hele wereld. ENGIE LNG Solutions biedt totaal oplossingen voor de transportsector en de scheepvaart om over te stappen op LNG: van het adviseren en begeleiden van de overstap op LNG tot het veilig leveren van de brandstof. Meer informatie over LNG Solutions: www.engie-lngsolutions.com

©Foto Flitsnieuws.nl

ADVERTENTIE: Klik voor meer informatie op www.sinizon.nl