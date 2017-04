HEERENVEEN: Afgelopen nacht werd na een korte achtervolging via Nijeholtpade een voertuig staande gehouden. Het betrof een 51- jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Na controle bleek de auto niet te zijn verzekerd en had de man ook teveel alcohol genuttigd. Hij blies op het politiebureau 495 ug/l.