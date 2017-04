Veilig oversteken voor otters Pieter Stuyvesantweg, Rottige Meenthe

Aan de Pieter Stuyvesantweg bij de Rottige Meenthe plaatste gedeputeerde Johannes Kramer op woensdagochtend 5 april de eerste rasters langs de weg. Dit deed hij samen met Addy de Jong, directeur van stichting Otterstation Nederland. De rasters leiden naar een tunnel die onder de weg doorloopt. Deze zogenoemde faunatunnel brengt otters veilig naar de andere kant. De Pieter Stuyvesantweg is één van de vier punten bij provinciale wegen waar otters veel worden aangereden.



Gedeputeerde Johannes Kramer: “De otter is in beskerme diersoarte om’t der net in soad fan binne. Wy dogge alle war om dy soarte te beskermjen. Der wiene fjouwer driuwende knyppunten dêr’t otters oanriden waarden. Elke otter is ien tefolle. Om dy reden dogge wy der alles oan om de feiligens fan de otter better te krijen.”

Al drie veilige oversteekplaatsen gerealiseerd

Er zijn al drie knelpunten opgelost. De laatste – het werk langs de Pieter Stuyvestantweg bij Rottige Meenthe – wordt nu aangepakt. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen, De Westerdyk bij Gytsjerk (onderdeel gebiedsontwikkeling De Centrale As) en één langs de Pieter Stuyvesantweg in de Rottige Meenthe (bij de brug over de Scheene) zijn al maatregelen getroffen. Er zijn rasters geplaatst, er is een faunapassage aangelegd en er zijn loopplankjes voor de otter geplaatst.Potentiële knelpunten

Na het vaststellen van urgente knelpunten in 2014 zijn ook op andere plaatsen aan provinciale wegen otters aangereden. Dit werden eerder potentiële knelpunten genoemd. Bij veel van die punten zijn ook al maatregelen genomen. Vanuit de gebiedsontwikkeling De Centrale As zijn bijvoorbeeld al rasters geplaatst langs de Rijksstraatweg tussen Leeuwarden en Tytsjerk.

Leefgebieden van de otter

In Fryslân zijn veel geschikte leefgebieden voor de otter te vinden. Otters houden van moerasachtige gebieden met schoon water waar genoeg vis te vinden is. Dat soort gebieden zijn volop aanwezig in onze provincie. De otter is zich dan ook aan het uitbreiden. Als gevolg daarvan worden er ook steeds meer otters doodgereden.

Cijfers

Vanaf 2006 zijn er op Friese bodem negen otters op het traject bij de Pieter Stuyvesantweg doodgereden. De provincie stelde € 7 ton beschikbaar voor het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor de otter in de hele provincie.