Informatiecentrum Afsluitdijk en Kazemattenmuseum 8 & 9 april open

Het informatiecentrum “De Afsluitdijk, nieuwe verhalen” en het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand zijn tijdens het museumweekeinde op 8 en 9 april van 10.00 uur tot 17.00 uur open.



De komende jaren werken Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk aan de dijk. Om bezoekers te informeren over de plannen is in april 2016 een tijdelijk informatiecentrum geopend op Kornwerderzand. In informatiecentrum krijg je alle informatie over het verleden, heden en de toekomst van de Afsluitdijk. In het informatiecentrum kunnen bezoekers de Vismigratierivier beleven in een VR-bril en kan men zelf energie opwekken met de Blue Energy proefopstelling. Tijdens het museumweekeinde zijn er extra activiteiten zoals een bioscoopzaal met historische films over de Afsluitdijk, een mini-speurtocht en is op zondag Ambachtelijke IJsmakerij Tikje Anders aanwezig. De entree voor het informatiecentrum is gratis.

In het Kazemattenmuseum wordt op indringende en interactieve wijze het verhaal verteld van de meidagen van 1940. Tijdens de meidagen van 1940 hielden slechts 225 Nederlandse soldaten een overmacht van bijna 17.000 Duitse soldaten tegen. Daarmee was het de enige plek in Europa waar de Duitse Blitzkrieg niet verder kwam. Ook zijn er bij het Kazemattenmuseum extra activiteiten. Zo kun je met de klassieke reddingsboot de “De Zeemanspot” uit Den Helder voor slechts € 2,- per persoon een vaart van ongeveer 40 minuten rond het Kazemattenmuseum, aan de IJsselmeerkant, doen. Deelnemers kunnen per originele Jeep naar de boot pendelen. Het hele weekeinde wordt verse vis gerookt en op zondag is er tevens soldatenvoedsel verkrijgbaar. De entree voor het Kazemattenmuseum is € 2,- voor volwassenen en € 1,= voor kinderen tot 12 jaar. MJK en Veteranenpas gratis.

De Nieuwe Afsluitdijk

De regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, werken samen met het Rijk aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘de Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Nieuwe Afsluitdijk is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen het Rijk en de regionale overheden voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Meer info via www.deafsluitdijk.nl

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.