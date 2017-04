Heerenveen: Afgelopen nacht werd van een erf aan de Mauritslaan in Heerenveen een gesloten witte aanhanger gestolen. De kar was beladen met waardevolle surfattributen zoals surfplanken, masten, zeilen en surfpakken. In de aanhanger stond ook een vrijwel nieuwe kinderfiets. Weet u waar de aanhanger is, of bent u misschien wel getuige geweest van de diefstal? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.