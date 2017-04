Atletiekspektakel verwacht bij opening buitenseizoen op 8 april in Heerenveen

HEERENVEEN: Met de teller op liefst 228 inschrijvingen is het record aantal inschrijvingen nú al verbroken. Waar de openingswedstrijd van AV Heerenveen voorheen een record van ongeveer 170 voorinschrijvingen kende is het record totaal aantal deelnemers (216, vorig jaar) al verpulverd, terwijl er nog een na-inschrijving is.

De publiekstrekkers komen dit jaar onder andere van nationaal trainingscentrum Papendal. Zo zien we Rafael Raap en Rody de Wolff, samen goed voor meer dan 25 nationale juniorentitels, beide in actie komen op het speerwerpen en polsstokhoogspringen en mikt Lars van Hoeven op een snelle 600 metertijd. Alle drie de heren namen al deel aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF). Van Hoeven, lid van AV Heerenveen, is opgegroeid in Nes, terwijl de Wolff afkomstig is uit Sint Nicolaasga.

Ook is het niet ondenkbaar dat we speerworpen van meer dan 65 meter te zien krijgen uit handen van Mark Jonker. De inwoner van Dronten heeft een persoonlijk record van 66 meter en 13 centimeter. AV Heerenveen-atleet Gerwin de Haan uit Oosterzee zal zich met de Wolff en Raap gaan meten op het polsstokhoogspringen. Alle drie de atleten hebben wel eens over de 4 meter gesprongen. Raap, afkomstig uit Rotterdam, heeft het hoogste record met 4,66 meter.

Ook bij de vrouwen staan een aantal mooie namen op het affiche: Zo opent Suzanne Libbers uit het Groningse Adorp samen met nog 32 andere atleten van het Regionaal Trainingscentrum Noord haar seizoen in Heerenveen. Libbers miste in het indoorseizoen nog nipt de limiet voor het Europees Jeugd Olympisch Festival op de 400 meter, wellicht gaat deze er zaterdag wél aan, de omstandigheden lijken goed te worden. Ook zien we kersvers kampioene hoogspringen voor A-junioren Manon Schoop in actie, de Emmeloordse zal in een tweedaagse zevenkamp samen met Lena Kater uit Zwolle een mooie tweestrijd aangaan.

Het weer lijkt ideaal te worden voor mooie prestaties. Heel Heerenveen en omstreken is uitgenodigd om te genieten van dit atletiekfeest aan de Ds. Kingweg 6 in Heerenveen. De toegang is gratis. Tijdens de wedstrijd zijn er in de kantine overheerlijke tompouces te koop voor 1 euro per stuk. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de kantine en de jeugd van AV Heerenveen.

