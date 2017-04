Manifestatie ‘Hou Domela in Heerenveen!’ op Gemeenteplein

HEERENVEEN: Het Domela Nieuwenhuis Fonds organiseert in samenwerking met vakbond FNV op maandag 10 april van 19.00 tot 20.00 uur onder de naam ‘Hou Domela in Heerenveen!’ een manifestatie voor het behoud van het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen.

Tijdens de manifestatie zal de petitie ‘Hou Domela in Heerenveen!’ (inmiddels ruim 3000 keer getekend op www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl) worden aangeboden aan burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen.

Sprekers tijdens de manifestatie zijn: hoogleraar Yme Kuiper (Rijksuniversiteit Groningen, oud-bestuurder van het Domela Nieuwenhuis Fonds), vakbondsbestuurder Anne van Dijk van de FNV, SP-voorzitter Ron Meyer, Lutz Jacobi van de PvdA en directeur Linda Trip van Museum Heerenveen/Domela Nieuwenhuis Museum.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) was een illustere vrijdenker en de belangrijkste grondlegger van de socialistische en anarchistische bewegingen in Nederland. Hij had veel aanhangers in Friesland. Sinds 1999 is het Domela Nieuwenhuis Museum onderdeel van Museum Heerenveen. Beide musea dreigen de deuren te moeten sluiten door bezuinigingen van de gemeente. Over die bezuinigingen neemt de gemeenteraad van Heerenveen maandagavond 10 april een besluit.