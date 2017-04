Peppa Pig – De Grote Plons in het Posthuis Theater in Heerenveen

Heerenveen: Peppa Pig is een vrolijk varkentje dat houdt van spelletjes spelen en heerlijk plonzen in de modder. Ze is dagelijks te zien op TV bij Nickelodeon en heeft nu ook haar eigen familiemusical. Zaterdag 29 april beleeft Peppa Pig samen met haar vriendjes in het Posthuis Theater in Heerenveen een vrolijk en muzikaal avontuur in de ‘De Grote Plons!’. Het heeft geregend en overal liggen grote modderplassen. Laat dat nou precies zijn waar varkentjes van houden.

De super schattige handpoppen, kleurrijke decors en gezellige meezingliedjes maken de voorstelling tot één groot feest voor iedereen vanaf 2 jaar. Na de voorstelling komt Peppa natuurlijk nog naar de foyer voor een foto. Dus pak je laarzen en maak samen met Peppa een Grote Plons.

Deze vrolijke voorstelling is een productie van Van Hoorne Entertainment in samenwerking met Entertainment One’s.

Zaterdag 29 april, aanvang 14.00 uur. Posthuis Theater, Fok 78, Heerenveen. Kaartprijs vanaf € 17,00. Reserveringen: www.posthuistheater.nl of telefonisch: 0513 61 94 94. Exclusief reserveringskosten.

