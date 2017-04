Restaurant Trije Hûs in Grou volledig afgebrand

GROU – Het bekende restaurant Trije Hûs aan het Prinses Margrietkanaal is vrijdagmorgen door een uitslaande brand volledig verwoest.

De brand begon omstreeks half elf in de afzuigkap en breidde zich snel uit. Bluspogingen van de eigenaar mochten niet baten. Aangewakkerd door de krachtige wind stond de kap al snel volledig in brand. De brandweer schaalde op naar “grote brand” maar kon met tankautospuiten niet ter plaatse komen op het eiland. De blusboten van de korpsen van Grou, Burgum en Sneek werden ingezet om brandweerpersoneel en materiaal over te zetten. Een motorspuitaanhanger werd op een varend ponton met een kraan op het eiland afgezet voor de bestrijding van het vuur. De eigenaar is door ambulancepersoneel gecontroleerd maar bleek niet gewond te zijn geraakt.

De brandweer wist het woonhuis te behouden, het restaurant ging geheel verloren. De rook trok over een groot deel van de provincie en was tot in Oosterwolde waar te nemen. Met de kraan van een werkschip zijn sloopwerkzaamheden verricht om de laatste vuurhaarden te kunnen bereiken en afblussen.

Het is dit jaar de tweede restaurantbrand in de regio in korte tijd, op 26 februari brandde restaurant het Theehuis in Grou volledig af.

http://ditisfryslan.frl/2017/04/07/restaurant-trije-hus-verwoest-door-brand/