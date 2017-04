ORANJEWOUD: Zaterdag 8 april a.s. organiseert de Dorpsfeestcommissie in samenwerking met de Albertine Agnesschool de jaarlijkse rommelmarkt in Oranjewoud.

De hekken gaan om 10.00 uur open. Via de “meubelboulevard”, kunt u het porselein en speelgoed bezichtigen.

Natuurlijk is er ook iets lekkers te krijgen, hierna kunt u nog even snuffelen bij de boeken etc. Graag zien we u op de Prins Bernhardweg 33 te Oranjewoud.