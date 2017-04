Succesvolle rommelmarkt bij Albertine Agnesschool in Oranjewoud

ORANJEWOUD: Zaterdagmorgen werd er een rommelmarkt gehouden bij de Albertine Agnesschool aan de Prins Bernhardweg. Deze rommelmarkt werd georganiseerd door de Albertine Agnesschool en de Dorpsfeestcommissie. Vanaf 9.45 uur stond de koffie klaar en om 10.00 uur ging de verkoop van start!

Even voor 10.00 uur stonden er dan ook al tientallen kopers te wachtten. Er was ontzettend veel keus in aangeboden artikelen: meubels, boeken, kleding, schoenen, speelgoed en noem maar op. Natuurlijk was er ook iets lekkers te krijgen. Onder het genot van het zonnetje was het goed zaken doen.

De rommelmarkt bracht een bedrag op van € 2784,24

©Foto Flitsnieuws.nl