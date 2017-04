HEERENVEEN: Zaterdag 8 april is er weer een gezellige buurtrommelmarkt in het Meer 235 Heerenveen. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en gaan we los tot 12.30 uur. De entree is gratis.

De gehele opbrengst gaat naar de Bouwploeg it Boppe ein. Zo kunnen ze hun titel van 2016 weer gaan verdedigen. Zij behaalden twee maal de eerste prijs met de mooiste optocht wagen bij de allegorische optocht in de Knipe .