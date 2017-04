Feanster Fjoerfretters behalen vijfde plaats brandweerwedstrijd

BEILEN: Zaterdag werden er in het Drentse Beilen de provinciale brandweerdwedstrijden Hoofdklasse gespeeld. Diverse korpsen uit verschillende provincies deden mee. De Feanster Fjoerfretters uit Heerenveen mochten zaterdagmorgen als eerste ploeg aan de bak.

De wedstrijd werd georganiseerd door de AWBC en brandweer Beilen.

De deelnemers werd de hulp gevraagd voor een brand in een discotheek. Er moest hulp worden geboden aan de brandweer van Beilen en Westerbork. In het gebouw was een kinderdisco en er waren nog kinderen aanwezig in het pand. Haast geboden dus! Ook bleek er nog een reanimatie te zijn en was een van de kinderen bekneld geraakt. Kortom een uitdagend scenario!

Brandweer Heerenveen (De Fjoerfretters) behaalden de vijfde plaats.