ManMeer!-Cup door de Stichting Waterpolo Fryslân!

HEERENVEEN: Liefhebbers van waterpolo op topniveau kunnen deze zaterdag in Heerenveen hun hart ophalen tijdens de finales om de ManMeer!-Cup. Twee heren- en één damesfinale voor teams die uitkomen in de eerste en tweede klasse Bond. De tribunes in Sportstad zullen ook deze editie weer tot op de laatste plek gevuld zijn en dat is eigenlijk al het geval sinds het seizoen 2012-2013 toen deze finales naar Heerenveen werden gehaald. Supporters van de deelnemende verenigingen en waterpololiefhebbers uit Noord Nederland zorgen al jaren voor een geweldige cupsfeer. Sportstad is met een capaciteit van 450 bezoekers een gewilde locatie in Noord Nederland. De organisatie is sinds 2015 in handen van de Stichting Waterpolo Fryslân in samenwerking met de KNZB, SGHA en Sportstad.

Stiekem had de organisatie er toch wel een beetje op gehoopt dat er deze editie ook een Friese inbreng zou zijn. De heren van SGHA met aan het roer coach Jannes Schuiling leken op weg te zijn om deze droom te verwezenlijken. Tot in de halve finales verloren werd van VZC E&P uit Veenendaal, die in de competitie met ruime cijfers wist te winnen, maar het in de halve finale erg moeilijk had tegen SGHA.

Toch krijgt de bekerfinale bij de dames een klein Fries tintje. Het voormalig waterpolotalent van SGHA en het Waterpolo Opleidingscentrum Noord Nederland Geke de Jong, zal haar opwachting gaan maken bij de dames van het Y uit Amsterdam. De 25-jarige speelster, afkomstig uit Heerenveen begon al op haar 10e met waterpolo. Haar ouders Froukje en Jan waren actief bij HZ&PC en was Geke vaak bij de wedstrijden aanwezig. Vanaf haar 13e ging ze dagelijks trainen bij het Waterpolo Opleidingscentrum Noord Nederland (WONN). Onder leiding van haar trainers Diederik Hagelen en Hendrik Jan Nijdam werd Geke al gauw één van de toptalenten die met het WONN aan de Nederlandse Kampioenschappen mee deed. Deze kampioenschappen en de trainingsstages in het buitenland heeft ze altijd als leerzaam ervaren wat haar op 19 jarige leeftijd bij HZC de Robben heeft gebracht. Met deze club speelde ze als één van de eerste jonge lichting waterpoloërs uit Noord Nederland op Hoofdklasserniveau.

Door haar baan als coördinerend begeleider voor mensen met een lichtverstandelijke beperking in de regio Amsterdam brak het reizen van en naar Hilversum haar een beetje op. Om die reden besloot ze om in haar huidige woonplaats Amsterdam bij het Y te gaan waterpoloën. Met haar team speelt ze in de eerste klasse van de Bond. “De diversiteit aan ervaring en fanatisme maakt van dit team een groot kanshebber om de finale te winnen”, aldus Geke die net als coach Marieke Nispeling de focus voor deze wedstrijd hoog legt. En een voordeel voor haar natuurlijk is dat ze op bekend terrein speelt in Heerenveen. “Dit voelt voor mij als een echte thuiswedstrijd”, zegt Geke lachend. Haar ouders zullen op uitnodiging van de organisatie aanwezig zijn op de tribunes.

Om 14:00 uur begint de eerste finale om de Heren2-beker. De Zijl Zwemsport 2 en winnend finalist van vorig jaar ZPB H&L Productions 2 kregen deze finaleplek niet zomaar cadeau. Beide bloedstollende halve finales moesten met strafworpen uiteindelijk een beslissing brengen.

De dames van Het Y 1 en Polar Bears 2 liggen om 16:15 uur tegenover elkaar. Polar Bears wist gemakkelijk de finale te halen maar voor de dames uit Amsterdam lag dit iets moeilijker. Met name in de staart van de halve finale tegen het Ravijn werd het toch nog spannend maar moest de ploeg uit Nijverdal uiteindelijk toch buigen voor het Y.

De grote finale van de dag is die om de Heren1-beker die om 18:30 uur begint. VZC E&P wist zich te koste van SGHA te plaatsen en OZ&PC zette PSV met ruime cijfers op zij. De laatste wedstrijd zal met de komst van beide grote supportersschare een mooi sluitstuk van de dag worden.

Het programma van de bekerfinales op een rijtje.

14:00 uur De Zijl Zwemsport 2 (Leiden) – ZPB H&L Productions 2 (Barendrecht)

16:15 uur Het Y 1 (Amsterdam) – Polar Bears 2 (Ede)

18:30 uur VZC E&P 1 (Veenendaal) – OZ&PC 1 (Oldenzaal)

Tijdens de ManMeer!-Cup zal de organisatie ook aandacht vragen voor het Parazwemmen in Noord Nederland. Net als vorig jaar, toen de Stichting Milou in de schijnwerpers stond, is er weer een goed doel aan de finales gekoppeld. In november zullen de Noord Nederlandse Schoolkampioenschappen Parazwemmen plaatsvinden in Heerenveen en de Stichting Waterpolo Fryslân wil hieraan een bijdrage leveren. In de hal van het zwembad zal door vrijwilligers van het Parazwemmen een infostand worden ingericht waar ook allerlei lekkernijen voor het goede doel zullen worden verkocht. Belangstellenden zijn van harte welkom in de hal om een bijdrage te leveren aan het goede doel. Het zwembad is echter niet meer toegankelijk daar de organisatie op 5 april moest vaststellen dat het evenement uitverkocht is.

Meer informatie kunt u terugvinden op www.manmeercup.nl of www.waterpolo.nl

Tekst : Organisatie/Marcel Wouters