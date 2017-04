Wolvega – Maandag 3 april was de afsluitende klaverjasavond van korfbal vereniging SIOS en op deze avond wordt er enkel en alleen nog gespeeld om de dag overwinning, want alleen de andere avonden tellen mee voor de competitie.

Gerrit ter Horst heeft gedurende het seizoen het best geacteerd met de kaarten die hem werden toebedeeld. Runner-up was Harold Sikkema en Roelof de Vries maakte het podium compleet met de derde stek.

Alle heren kregen van Jose Jansen (supporterscommissie) een bokaal en een bos bloemen uitgereikt.

Maar dat gebeurde nadat eerst de competitieleider Johannes ter Horst weer bedankt werd voor de organisatie van het klaverjassen gedurende het seizoen.

Uitslag Henk Greveling Bokaal 2016-2017:

1e Gerrit ter Horst 31277 punten

2e Harold Sikkema 30383 punten

3e Roelof de Vries 29207 punten

4e Ymie ter Horst 29178 punten

5e Sjoukje Rinzema 29096 punten

Albert Holtrop zegevierde voor de tweede keer op rij, want in maart had hij ook de overwinning gepakt en nu was hij wederom de sterkste van de dag. Gerrit ter Horst en Bert Oppers konden net niet tippen aan het puntenaantal van Albert.

Uitslag klaverjassen 3 april 2017:

1e Albert Holtrop 5293 punten

2e Gerrit ter Horst 5274 punten

3e Bert Oppers 5236 punten

4e Fokke Sikkema 4944 punten

5e Ymie ter Horst 4896 punten

6e Klaas Sikkema 4884 punten

De eerste kaartavond van het nieuwe seizoen 2017-2018 is op 4 september.