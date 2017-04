Amendement aangenomen. Extra geld voor uitvoeren cultuurnota. Domela blijft in Heerenveen!

HEERENVEEN – Het Domela Nieuwenhuis Fonds organiseerde maandagavond in samenwerking met vakbond FNV onder de naam ‘Hou Domela in Heerenveen!’ een manifestatie voor het behoud van het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen.

De manifestatie op het Gemeenteplein kon rekenen op grote publieke belangstelling. Ook de Heerenveense politiek was goed vertegenwoordigd.

Tijdens de manifestatie is de petitie ‘Hou Domela in Heerenveen!’ met 4145 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Er kwamen maandagavond verschillende sprekers aan het woord. Hoogleraar Yme Kuiper (Rijksuniversiteit Groningen, oud-bestuurder van het Domela Nieuwenhuis Fonds), vakbondsbestuurder Anne van Dijk van de FNV, SP-voorzitter Ron Meyer, Lutz Jacobi gaven een speech.

Directeur Linda Trip van Museum Heerenveen/Domela Nieuwenhuis Museum sloot de manifestatie af. Ze sprak haar dank uit voor de steun die het museum de afgelopen weken kreeg uit diverse hoeken. ,,Een grote groep mensen is opgestaan om ons te steunen. Dit doet mij en het personeel van het museum ontzettend goed. Onze dank hiervoor is groot” sluit Trip af.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 – 1919) was een illustere vrijdenker en de belangrijkste grondlegger van de socialistische en anarchistische bewegingen in Nederland. Hij had veel aanhangers in Friesland. Sinds 1999 is het Domela Nieuwenhuis Museum onderdeel van Museum Heerenveen. Beide musea dreigen de deuren te moeten sluiten door bezuinigingen van de gemeente.

Over die bezuinigingen neemt de gemeenteraad van Heerenveen maandagavond 10 april een besluit.