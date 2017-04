Arriva zet extra treinen en bussen in voor ‘The Passion’

LEEUWARDEN: Op donderdag 13 april vindt in Leeuwarden The Passion plaats. Arriva zet extra treinen en langere treinen in om bezoekers van het evenement te vervoeren. Ook worden er indien nodig extra bussen ingezet. Met de inzet van extra medewerkers in de treinen en op het station, is Arriva goed voorbereid op de bezoekers die met het openbaar vervoer naar de Friese hoofdstad komen voor dit evenement.

Na afloop van het evenement worden extra treinen ingezet om de bezoekers te vervoeren. Naast dat er langere treinen worden ingezet, rijden er drie extra treinen naar Sneek, Harlingen en Groningen. Deze treinen vertrekken om:

22.41 uur Leeuwarden-Sneek

22.44 uur Leeuwarden-Harlingen

22.50 uur Leeuwarden-Groningen

Ook rijdt de trein van 22.21 uur naar Sneek door tot Stavoren. De vervoerder adviseert reizigers om voor voldoende saldo op hun OV-chipkaart te zorgen of vooraf een e-ticket aan te schaffen op www.arriva.nl/eticket. Dit voorkomt lange wachtrijen bij de automaten op het station.

Busvervoer Leeuwarden

Behalve de treinen zet Arriva waar nodig ook extra bussen in om de bezoekers te vervoeren. Vanwege de afsluiting van enkele wegen in het centrum van Leeuwarden gelden er voor sommige buslijnen omleidingsroutes. Deze kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl.