Eieren zoeken met snapchat voor het hele gezin!

JUBBEGA: Met de applicatie snapchat op zoek gaan naar de paashaas die voor iedere deelnemer een traktatie heeft.

In Jubbega is de paashaas verstopt. En met de verschillende eieren die verstopt in het dorp liggen kun je hem vinden. Maar dan moet je wel eerst die eieren gaan zoeken.

Waar die liggen? Daar kom je achter via snapchat

Wanneer: Tweede paasdag, maandag 17 april

Starttijd: Tussen 13:30 en 15:00 uur.

Locatie: MFG de Kompenije, Ericalaan 24a in Jubbega

Kosten: €2,- per persoon

Per ‘gezin’ moet 1 iemand in het bezit zijn van een Android of iPhone waar Snapchat op geïnstalleerd staat.

Uitleg eieren zoeken:

Na betaling in het MFG de Kompenije krijg je per ‘gezin’ een startkapitaal van 5 chocolade-eitjes. Deze kun je opeten, maar zijn ook handig in het verloop van het spel (Hiermee kun je namelijk een plattegrond van het parcours kopen of een eitje inruilen voor een hint). Dan begint het zoeken.

In het MFG hangt een afbeelding van een ei. Zet ‘m op de foto en Snapchat deze naar het account van Eijer Producties. Wanneer deze verstuurd is krijg je via Snapchat een hint voor het volgende ei dat je moet gaan zoeken. Deze moet je weer vinden, zet je op de foto, stuur je naar Eijer Producties en zo krijg je elke keer de hint voor het volgende ei.

Op het eind krijgt iedere deelnemer een traktatie van de paashaas en mag je het overgebleven startkapitaal houden.

Hints:

Om het zoeken van het eieren iets makkelijker te maken is het mogelijk om hints te kopen. Deze hints zijn te verkrijgen bij de ‘paashazen’ die door het dorp lopen. 1 Hint kost 1 paasei. Een speciale plattegrond van het dorp is ook erg handig. Deze kost 2 paaseitjes en is te verkrijgen in het MFG.

– Als startkapitaal krijg je 5 paaseitjes. Wanneer deze op zijn is het mogelijk om nieuwe te kopen in het MFG. 5 Eitjes voor €1,-

Regels:

– een plattegrond en hints kopen kan alleen met de eieren die te verkrijgen zijn in het MFG

– het is niet toegestaan een screenshot te maken van de hints die je ontvangt

Wat is snapchat? (in het kort);

Snapchat is een applicatie voor op je mobiel en beschikbaar voor Android en iPhone. Je verstuurt er foto’s, video’s en tekeningetjes mee naar één of meerdere contacten. Zij zien dit materiaal maximaal tien seconden. Zonder deze applicatie is het niet mogelijk om mee te doen.

– In het MFG is een snapchat-helpdesk aanwezig. Zij kunnen je helpen om de app te downloaden en leggen alles uit.