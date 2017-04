‘Pieken & Dalen’ Het verhaal van bobsleeër Jeroen Piek. Woensdag 12 april in Heerenveen

HEERENVEEN: Aankomende woensdag 12 april vertelt bobsleeër Jeroen Piek om 20 uur in Café it Houtsje zijn verhaal over Pieken en Dalen uit zijn sportcarrière. Zijn passie voor sport en een Olympische droom brachten hem mooie dingen maar ook tegenslag. Jeroen laat zien dat je vanuit een diep dal in staat bent om boven jezelf uit te stijgen.

Om de Olympische droom van Pyeongchang na te jagen, wil Jeroen Piek nog één jaar topsporter zijn. Jeroen startte een toffe crowdfund-campagne i.s.m. WijZijnSport om zijn topsportcarrière te kunnen financieren. Caleidoscoop Welzijn heeft zich ingeschreven voor een presentatie van Jeroen over omgaan met tegenslagen. En daar weet Jeroen wel wat van af. Nadat Jeroen zich in 2014 net niet plaatste voor de Olympische Spelen in Sotchi viel hij in een zwart gat. Zelfs zo erg dat hij suïcidale gedachten had. Caleidoscoop vindt het mooi dat Jeroen kan laten zien dat je vanuit een diep dal in staat bent om boven jezelf uit te stijgen. Zijn verhaal kan mensen inspireren. Naast het najagen van zijn sportieve droom hoopt Jeroen een bijdrage te leveren aan meer openheid over depressie “Al zou ik maar één persoon die nu in een dal zit hoop geven, dan ben ik al heel blij”.

Toegang is gratis, incl. thee of koffie. Je kunt Jeroen nog steeds steunen middels een vrijwillige bijdrage, dit hoeft echter niet. Ben jij benieuwd naar Jeroen’s verhaal, hoe het leven van een bobsleeër is, hoe je dromen najaagt en boven jezelf kan uitstijgen? Dan ben je van harte welkom in Café it Houtsje.

‘Pieken & Dalen’

Het verhaal van bobsleeër Jeroen Piek



Waar: Café it Houtsje, Oude Koemarkt 6, Heerenveen

Wanneer: Woensdag 12 april 2017 om 20.00 uur, gratis toegang