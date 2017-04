Wedstrijdverslag HCM – Quick Stick

HEERENVEEN: In de volle zon speelde Quick Stick tegen HCM uit Arnhem. Na een 3-1 voorsprong in de rust werd het na een spannende tweede helft uiteindelijk 4-4.

HCM kwam het beste uit de startblokken en kreeg gelijk een goede kans. Daarna kwam Quick Stick beter in het spel en scoorde het na zeven minuten spelen. Na een goede actie van Eline van den Bosch pushte Bianca van den Berg de bal het doel in. Vlak daarna kreeg Quick Stick weer een grote kans, maar de pass op Sanne-Lies de Wolff was net te scherp. In de twaalfde minuut kwam HCM op gelijke hoogte toen een spits de bal vrij kon aannemen in de cirkel. Na 21 minuten spelen kwam Quick Stick weer op voorsprong toen Bianca van den Berg na een goede actie vrij voor de keeper kwam, die omspeelde, en de bal er vervolgens in schoof. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Quick Stick twee uitspeelcorners, waarbij de laatste na een goede variant door Eline van den Bosch binnen werd gepusht.

In de tweede helft scoorde HCM direct de aansluitingstreffer. Quick Stick kreeg daarna de beste mogelijkheden om de voorsprong weer uit te breiden, maar het was HCM dat in de zestiende minuut de gelijkmaker scoorde. Twee minuten later kwam Quick Stick zelfs op een 4-3 achterstand, toen de rebound werd binnengeschoven. Quick Stick gaf zich niet gewonnen en scoorde 13 minuten voor het einde de gelijkmaker door​ een doelpunt van Sanne-Lies de Wolff. In het vervolg bleef Quick Stick aandringen, maar werd er niet meer gescoord.

Quick Stick blijft na dit gelijkspel op de zesde plaats staan. De komende drie weken ligt de competitie stil. Daarna speelt Quick Stick op 7 mei thuis tegen Barneveld.