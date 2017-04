Veel belangstelling voor de palmpaasoptocht Wilhelminaoord

WILHELMINAOORD: Ging in Noordwolde de Palmpaasoptocht naar wel 60 jaar niet door vanwege te weinig belangstelling, was het in Wilhelminaoord gezellig druk.

De start rond 10.30 uur vanaf het plein van het dorpshuis met daarvoor op de majorettes en malletband van muziekvereniging de Woudklank uit Noordwolde vertrok de optocht door de straten van Wilhelminaoord.

Daarna terug naar de finish op het plein voor het woonzorgcentrun De Menning in Wilhelminaoord. Daarna konden de kinderen in het bos achter het kerkje paaseieren zoeken.

Foto Henk Diever