Heerenveen helpt vanaf nu zelf inwoners met schulden

HEERENVEEN: Vanaf juli 2016 neemt Heerenveen het budgetbeheer inclusief een uitbreiding naar preventief budgetbeheer in eigen hand. De gemeente voerde de schuldhulpverlening al vanaf 1 januari 2013 grotendeels zelf uit, vanaf juli wordt het onderdeel budgetbeheer daaraan toegevoegd.

Wethouder Coby van de Laan: “Omdat nu ook het budgetbeheer bij de gemeente ligt, kunnen onze inwoners met alle schuldhulpverlening op een locatie terecht. Dit maakt het voor hen overzichtelijker.”

Gemeente kan helpen met schuldregeling

Soms kunnen mensen niet meer zelf hun schulden oplossen, dan kan de gemeente helpen met een schuldregeling. Bij een schuldregeling hoort ook het beheer van de inkomsten en uitgaven van degene met schulden. Dit wordt budgetbeheer genoemd. Tot nu toe deed de gemeente de schuldregeling wel zelf maar het budgetbeheer nog niet. Dat gaat per 1 juli veranderen. Alle inwoners voor wie de gemeente de schulden regelt, komen dan ook bij de gemeente in budgetbeheer.

Preventief helpen van inwoners

Op termijn gaat de gemeente ook budgetbeheer aanbieden als een voorziening die niet direct gekoppeld is aan een schuldenregeling. De bedoeling hiervan is te voorkomen dat inwoners zo diep in de schulden raken dat een schuldregeling nodig is. Dit is vanaf 2018 mogelijk.

Besluit van college van b&w

Het budgetbeheer was vanaf 1 januari 2013 uitbesteed aan Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Het college van b&w besloot in juni 2016 om het budgetbeheer in eigen hand te nemen.