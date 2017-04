Karatezusjes in de prijzen

STADSKANAAL – Afgelopen zaterdag was Stadskanaal het toneel van het All Style Open Nederlands Karatetoernooi. Dit houdt in dat de deelnemers uit meerdere landen komen en dat ze verschillende stijlen laten zien, zoals bijvoorbeeld karate, taekwondo en pencak silat. Dat laatste maakt het beoordelen van de kata’s (demonstratievorm) lastig, omdat elke stijl zijn eigen moeilijkheidsgraad heeft.

Leirissa Gym deed dit keer met vier karateka’s mee: Roos en Joyce de Wilde de Ligny (Joure), Ron Huizinga (Heerenveen) en Jan Haan (Steggerda).

Roos en Joyce zaten bij elkaar in de internationale poule van meiden 10 t/m 12 jaar. Roos en Joyce liepen hun kata heel erg goed. Joyce kreeg voldoende punten van de jury om met de beker voor de derde plaats naar huis te gaan. Bij Roos was het nog iets spannender. Ze was gedeeld eerste en moest haar kata nog een keer laten zien. Met één tiende verschil ging de jongedame uit België er met de hoofdprijs vandoor, maar de tweede plek voor Roos was ook een prima resultaat.

Bij de heren was het deelnemersveld ook erg sterk. Hierdoor vielen Jan en Ron, ondanks een foutloos optreden, net buiten de prijzen.

Hierna waren de teamkata’s aan de beurt. Dit keer deed Leirissa Gym mee met Roos, Joyce en Ron. De voorbereiding was niet optimaal door een blessure van Joyce, maar gelukkig wisten ze de jury genoeg te imponeren wat resulteerde in een prachtige derde plek.