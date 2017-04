The Passion komt naar Leeuwarden!

Bereikbaarheid

Met de auto

Indien u met de auto naar The Passion afreist, kunt u de doorverwijzingsborden volgen naar parkeerlocaties met vrije parkeerplaatsen.

Reis je met het OV?

Zorg dan voor voldoende saldo op je OV-chipkaart of koop vooraf een e-ticket op www.arriva.nl of www.ns.nl.

Dit voorkomt lange wachtrijen bij de automaten of het station.

Met de trein

Vanuit Leeuwarden CS loopt u via de hoofduitgang in ongeveer 5-10 minuten naar het Wilhelminaplein.

Ga goed voorbereid op pad.

Plan uw reis via www.9292ov.nl en de NS Reisplanner. Onderweg kan dat op m.ns.nl of met de Reisplanner Xtra app. Kijk kort voor vertrek nogmaals voor de meest actuele informatie.

Terug naar huis?

Niet alle bestemmingen in Nederland zijn laat op de avond nog te bereiken. Houd er rekening mee dat op station Leeuwarden enige wachttijd kan ontstaan. Vertrekt u daarom tijdig naar het station.

Tip: Regel in verband met de verwachte drukte vast uw ticket vooraf, door van te voren voldoende saldo te laden op uw OV-chipkaart of online uw vervoerbewijs te kopen via E-ticketshop. Dan hoeft u niet in de wachtrij bij de kaartautomaten.

Georganiseerd groepsvervoer

Indien u met een touringcar naar The Passion afreist kunt u zich aanmelden via dit aanmeldformulier (klik op de link). U ontvangt dan een routebeschrijving naar een (gratis) parkeerlocatie op ca. 5-10 minuten lopen van het Wilhelminaplein. Deze locatie wordt vanaf 16.30 uur open gesteld, uitsluitend voor aangemelde bussen.

Met de fiets

Rondom het Wilhelminaplein worden tijdelijke fietsenstallingen ingericht.

Mindervaliden

Alle plaatsen in het mindervalidenvak zijn gevuld. U kunt u alleen nog aanmelden voor de reservelijst, voor het geval mensen zich afmelden. Indien u graag op de reservelijst wilt staan, kunt u zich aanmelden via leeuwarden@thepassion.nl onder vermelding van uw naam, naam begeleider, uw emailadres. Per mindervalide mag er maximaal 1 begeleider mee.