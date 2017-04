Yvonne (23) creëert een LHBT ontmoetingsplek in Heerenveen

HEERENVEEN: Yvonne IJtsma is 23 jaar, woont in Heerenveen en valt op vrouwen. Ze wil graag gelijkgestemde jongeren ontmoeten, maar vanwege haar gezondheid en haar financiële situatie is het niet mogelijk om ieder weekend naar een stad buiten Friesland te reizen. Het is haar droom om uiteindelijk een gaycafé te realiseren in Heerenveen en tot het zover is creëert ze een ontmoetingsplek in haar eigen woonplaats. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 21 april vanaf 20.00 uur in de Sint Jozefschool. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet verplicht.

Nog geen jaar geleden had Yvonne haar coming-out voor vrienden en familie, haar omgeving reageerde erg positief. De eerste stap is gezet, maar hoe verder? Hoe zorg je dat je gelijkgestemde mensen ontmoet met wie je kunt kletsen, ervaringen delen en wie weet een nieuwe relatie opbouwt? In de nabije omgeving van haar woonplaats Heerenveen is geen gaycafé of een ander centraal punt. Een lastig punt, want de treinen rijden niet tot diep in de nacht en bovendien is het openbaar vervoer niet gratis. Ook Yvonnes gezondheid speelt mee, omdat ze snel vermoeid is kan ze niet veel en ver reizen. Opgeven past niet in haar straatje en ze besluit om zelf iets op te zetten.

Yvonne wil graag haar vriendenkring uitbreiden, mensen leren kennen die net als haar zijn. Het is vooral de bedoeling om alle mensen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn dichter bij elkaar te brengen. Als gelijkgestemden onder elkaar en plezier maken, dat is wat Yvonne het liefste wil. Een ontmoetingsplek lijkt haar daar de perfecte gelegenheid voor.

Met een beetje hulp uit haar omgeving komt ze in contact met burgemeester Van der Zwan, die haar doorverwijst naar het wijkbelang in Heerenveen Centrum. Al snel gaat het balletje rollen en samen met opbouwwerker Ellen Akkerman van Welzijnsorganisatie Caleidoscoop is er op 10 maart een eerste bijeenkomst georganiseerd in de Sint Jozefschool in Heerenveen. Er zijn zes mensen aanwezig, een aardig begin. Van alle leeftijden, uit alle windstreken en belangrijker nog, de bezoekers zijn erg positief en zeker van plan om bij een volgende bijeenkomst terug te komen.

Het is Yvonnes bedoeling om eens of twee keer per maand een bijeenkomst te organiseren. De locatie (de Sint Jozefschool) ligt voorlopig vast, maar het programma voor de avond is open. “Vorige keer had ik allemaal spelletjes meegenomen, maar we zijn lang niet overal aan toegekomen”, vertelt Yvonne. “We wilden elkaar vooral beter leren kennen en verhalen uitwisselen.” Ze vindt het belangrijk dat het leuk blijft. “Tijdens de eerste editie waren er vooral iets oudere mensen, maar ik zou het ook tof vinden als er mensen van mijn leeftijd komen of nog jonger. Ik heb dit opgezet voor mensen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn. Natuurlijk mag je als hetero ook wel naar binnen. Zit je nog in de kast, dan ben je ook van harte welkom, wie weet kunnen we zelfs tips geven. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan, niet bij iedereen reageert de omgeving zo soepel als bij mij”.

Yvonnes ultieme droom is dat er in Heerenveen een gaycafé komt. Niet per se haar eigen café, maar wie weet is dit een mooi begin. “Er zijn wel eerder van dit soort initiatieven opgezet, maar dat liep uit op niks. Hopelijk wordt dit een succes!”