Eerste band bekend die optreedt op Reünieconcert Heerenveen

HEERENVEEN – Op vrijdag 27 oktober vindt de vijfde Heerenveense editie plaats van het populaire muziek evenement Reünieconcert.

In de Heerenveense Courant van deze week maakt de organisatie de eerste naam bekend van de vier groepen die dit jaar op zullen treden: Dat is Century’s Crime uit Duitsland. Deze vijf beroepsmuzikanten spelen de onvergetelijke songs van Supertramp zeer authentiek.

Klarinet, saxofoon, mondharmonica en een originele Wurlitzer 200E piano zorgen voor die typische ‘Supertramp sound’. Dichter bij het origineel komt het niet. De LP Crime of the Century is één van de toppers uit de jaren ’70, dit album zorgde voor een wereldwijde doorbraak van de Britse band.

Beleef nogmaals de muziek van Supertramp met alle wereldhits van toen en nu: Give A Little Bit, Dreamer, School, Breakfast In Amerika, Goodbye Stranger, It’s Raining Again, Take The Long Way Home, The Logical Song om er maar een paar te noemen.

De locatie is nog één keer Fun Plaza met een aantal aanpassingen ten opzichte van vorig jaar; een betere indeling, dansvloer, looppaden en een limiet op het aantal bezoekers. Dus op=op!

Alle reünieconcerten zijn tot dusver zeer succesvol geweest en wordt door menigeen geroemd om de unieke sfeer, het leuke publiek, de brede programmering en de heerlijke muziek uit vervlogen tijden. Voor velen is het reünieconcert dan ook een echte reünie om vrienden, kennissen en oude schoolkameraden van toen te ontmoeten.