Eerste team Delta Impuls verliest terrein in titelrace

De heren van tafeltennisvereniging Delta Impuls waren zaterdag 8 april toe aan de een-na-laatste competitieronde van de promotiepoule in de Noordelijke 1e-divisie. Zij gingen deze in als nummer twee, met zes punten achterstand op koploper Argus 1, maar met drie punten voorsprong op tegenstander GTTC 2. Arnoud Hofman, Sander Derkx en Jan Ale Maat troffen aan de Verlengde Lodewijkstraat de Groningers Jan-Willem van der Werf, Ronald Elzinga en Erwin van der Deen.

Het doel was vooraf helder: inlopen op Argus 1 en verder afstand nemen van GTTC 2. Dit lukte zaterdag slechts gedeeltelijk. Sander bleek te onrustig om een enkelspel te winnen. Wel gaf hij, samen met Arnoud, het duo Elzinga/van der Deen ’t nakijken in het dubbelspel. Jan Ale, net terug van een blessure, kwam wat ritme te kort. Hij snoepte dapper een game af van Jan-Willem van der Werf (en wel met een 1-11 stand), maar daar bleef het bij. Gelukkig was de ietwat grieperige Arnoud wél goed voor drie knappe zeges. Hij hield zo de titelkansen voor Delta Impuls enigszins levend.

Met nog één speelronde te gaan is het ontzettend spannend in de Noordelijke 1e-divisie. Maar liefst drie ploegen maken nog kans op promotie naar de landelijke 3e-divisie, waaronder Delta Impuls 1. De Heerenveners rest nog een uitwedstrijd bij koploper Argus 1 die (bij voorkeur met grote cijfers) gewonnen moet worden.

Stand promotiepoule Noordelijke 1e-divisie, per 8 april 2017:

Argus 1 9-54

Delta Impuls 1 9-52

GTTC Groningen 2 9-51