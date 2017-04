Koperdief aangehouden in sloopwoning Heerenveen

HEERENVEEN: De politie heeft dinsdagavond een koperdief op heterdaad aangehouden in een sloopwoning aan de Kempenaersingel in Heerenveen. Nadat hij had ingebroken in de woning knipte de dief koperen gas en waterleidingen door.

Omdat er gasleidingen waren doorgeknipt vroegen agenten de brandweer ter plaatse. De brandweer heeft het gas in de woning afgesloten waarna het gevaar was geweken.

De koperdief is overgebracht naar het politiebureau waar hij is ingesloten voor verhoor. De man was in het bezit van stukken koper en diverse gereedschappen om in te breken.