Foppe de Haan neemt cheque in ontvangst op It Haskerfjild

JOURE: Vrijdagchtend was het eindelijk zover! Foppe de Haan kwam op basisschool It Haskerfjild om een cheque in ontvangst te nemen voor zijn Foppe Fonds. Het mooie bedrag van €655 euro werd onthuld en uitgereikt aan Foppe. Ook heeft Foppe kort iets verteld over het Fonds en de kinderen die hij met het bedrag kan helpen.

De afgelopen periode hebben we Bijbelverhalen gehoord over mensen en kinderen met lichamelijke beperkingen. Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen met beperkingen die toch graag willen sporten. Een mooi doel waar It Haskerfjild met trots, dankzij alle leerlingen, een mooie bijdrage aan heeft kunnen leveren.