Gelijke kansen voor elk kind in Heerenveen

HEERENVEEN: Alle kinderen die in armoede leven moeten volgens de gemeente Heerenveen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Vanaf 2017 besteedt Heerenveen € 225.270,- aan kinderen van 0 tot 18 jaar uit arme gezinnen. Hierdoor kunnen kinderen meedoen aan sport en muziekles of bijvoorbeeld schoolspullen krijgen. Dit is ruim twee keer zoveel dan het bedrag wat eerder aan kinderen en jongeren kon worden besteed. Heerenveen ontvangt hiervoor extra geld van het Rijk.

Wethouder Coby van der Laan: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen die in arme gezinnen opgroeien dezelfde kansen krijgen als andere kinderen in onze gemeente. Met het extra geld kunnen we op nog meer manieren kinderen helpen om mee te doen.”

Armoede

Een op de zeven kinderen in Heerenveen groeit op in armoede. Om deze kinderen te bereiken, werkt de gemeente bij de besteding van het geld nauw samen met maatschappelijke organisaties als stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast heeft Heerenveen – in wijken waar meer arme gezinnen wonen – meer aandacht voor kinderen.

Bijdrage aan maatschappelijke organisaties

Heerenveen verhoogt de bijdrage aan de maatschappelijke organisaties: Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Deze stichtingen betalen lidmaatschapsgelden, cursuskosten, materialen en schoolspullen voor kinderen.

Vergoeding zwemdiploma B

De gemeente stelde eerder al geld beschikbaar voor zwemdiploma A. Door de extra vergoeding van het Rijk kunnen alle kinderen nu ook hun B-diploma halen, wat de veiligheid van het kind ten goede komt.

Iedereen moet mee kunnen doen

Naast het bedrag wat de gemeente van het Rijk ontvangt, had Heerenveen al een bedrag beschikbaar van € 110.000 voor kinderen in arme gezinnen. Omdat er ook armoede heerst onder inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder, wordt voorgesteld aan de raad om dit geld aan hen te besteden. Zo worden zij ook ondersteund in het meedoen aan sport- culturele en andere activiteiten.

Besluitvorming

Op 22 mei besluit de gemeenteraad over de besteding van het geld.