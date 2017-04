Verslavingszorg Noord Nederland organiseert de Oudercursus ‘Help! Mijn kind gebruikt’

HEERENVEEN: Zorgen om uw gebruikende kind? Wilt u ook weten hoe drugs ruiken, eruit zien en wat ze doen? Zit u ook weleens met de handen in het haar? Vraagt u zich ook af, of u uw kind nog kan vertrouwen? Vraagt u zich al lange tijd af of u de enige ouder bent die een gebruikende zoon/dochter heeft? Dan is deze cursus wellicht iets voor u!

Voor wie?

De cursus is bestemd voor ouders/opvoeders die:

– een kind hebben waarbij problemen ontstaan door alcohol, drugs of gamen

– zich hierover zorgen maken

– hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen

– hun ervaringen willen bespreken met andere ouders.

Het einddoel is dat u zich aan het eind van de cursus vaardiger voelt over hoe u als ouder omgaat met het middelengebruik van uw kind.

Inhoud cursus

Alcohol, wiet, XTC, GHB en andere drugs en de effecten hiervan

Waarom jongeren alcohol en drugs gebruiken

Wat u als ouder/opvoeder hier zelf van vindt

Hoe u hier als ouder/opvoeder mee om kunt gaan

Desgewenst: de effecten van gokken en overmatig online (gamen, social media)

De cursus bestaat uit 3 avonden van 19.00 tot 21.00 uur, en wordt gehouden in

Heerenveen op donderdagavond 4, 11 en 18 mei 2017

De cursus is gratis.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op www.VNN.nl/oudercursus of op telefoonnummer 058 – 284 76 47 of mail naar Preventie-Friesland@VNN.nl