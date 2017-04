In 2018 een dubbele Slachtemarathon!

Ja! De data zijn bekend! Op 31 augustus 2018 en 1 september 2018 is de 6e Slachtemarathon. Vandaag was er een persconferentie en daar heeft het bestuur dat bekend gemaakt.

Let op! Het is een andere Slachtemarathon dan in reguliere Slachtemarathonjaren. We lopen NIET over de Slachtedyk, maar door de 22 dorpen die al jaren meedoen aan de organisatie van de Slachtemarathon.

De Slachtemarathon van 2018 is een extra Slachtemarathon. Die is er omdat Leeuwarden/Frysl├ón in 2018 culturele hoofdstad van Europa is. In overleg met de Slachtedorpen hebben we het idee en plan voor de speciale 2018-editie gemaakt. Het wordt een andere Slachtemarathon dan in de ‘gewone’ jaren.

De gebruikelijke route is over de Slachtedijk en komt door 3 van de 22 dorpen langs de route. In 2018 loopt de route door alle dorpen van de Slachtemarathon. En dat betekent dat we een beetje meer kilometers nodig hebben: we wandelen een dubbele Slachtemarathon! Overnachten kan ik vijf dorpen halverwege de route. Dat worden festivaldorpen, ieder met een eigen signatuur.