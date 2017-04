Museum Heerenveen in Nationaal Virtual Reality Museum

Heerenveen: Tijdens de Nationale Museumweek is het eerste Nationaal Virtual Reality Museum ter wereld gelanceerd op initiatief van de Museumvereniging. Dit virtuele museum, dat de pronkstukken laat zien van 400 musea in ons land, kan voortaan ook ‘betreden’ worden in Museum Heerenveen. Daar zijn drie VR-brillen beschikbaar, waarmee bezoekers een unieke en persoonlijke dwaaltocht kunnen maken naar de musea van hun keuze.

Omdat het onmogelijk is alle pronkstukken die de musea belichten op te zoeken is er een overkoepelende expositie die het mogelijk maakt alles in Virtual Reality te bekijken. Ook thuis en in Museum Heerenveen! Het Nationaal Virtual Reality Museum beleeft een wereldprimeur, nog nooit werkten zoveel musea samen aan een dergelijk initiatief. Museum Heerenveen is er trots op dat het mag delen in deze wereldprimeur.

Het werkt als volgt. 1. je downloadt thuis op je smartphone vanuit de app-stores van Apple of Google Play de gratis app Nationaal VR Museum; 2. je leent in Museum Heerenveen een VR-bril of misschien heb je thuis al zo’n bril; 3. je zoekt een rustig zitplekje; 4. je opent de gedownloade app en klemt je smartphone in de VR-bril; 5. je zet de bril op en volgt verdere instructies.

Museum Heerenveen aan de Minckelersstraat 11 is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 13:00 uur t/m 17:00 uur, uitgezonderd op Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag.