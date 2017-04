Amateurclubs strijden om oefenpot tegen SC Heerenveen

Udiros organiseert voor de eerste keer GroenLeven Cup

NIEUWEHORNE – Minstens dertig voetbalclubs uit de tweede tot en met de vijfde klasse maken kans om een oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen te spelen. Sportvereniging Udiros uit Nieuwehorne organiseert op zaterdag 24 juni de eerste editie van de GroenLeven Cup. De winnaar van het 7 tegen 7-toernooi wordt gastheer van de profclub, in haar voorbereiding op het seizoen 2018/2019.

Het idee om een mooi toernooi te organiseren leeft al langer bij een groep voetballende leden van Udiros. Sinds een aantal jaren heeft de omnisportvereniging uit Oude- en Nieuwehorne de beschikking over een prachtig sportcomplex. De koppeling met SC Heerenveen is al snel gemaakt. De profclub uit de Eredivisie wil namelijk meer binding met de regio. Het 7 tegen 7-toernooi is daar een uitgelezen mogelijkheid voor. Hoofdsponsor GroenLeven bleek gecharmeerd van het idee en heeft met trots haar naam aan het toernooi verbonden.

Met een videoboodschap van verdediger Jeremiah St. Juste, één van de grote talenten van SC Heerenveen, is het toernooi op social media gelanceerd. Inmiddels heeft het uiterst noordelijk gelegen vv Anjum zich als eerste aangemeld en volgen verschillende Friese clubs dat voorbeeld.