Geert Kuperus al 22 jaar bezig met het ophogen van de paasbult in Vinkega

VINKEGA: Zaterdag 15 april 2017 was Geert Kuperus druk bezig met het ophogen van de paasbult aan de Zuiderweg in Vinkega. In het filmpje verteld Geert Kuperus waarom deze keer de paasbult verplaatst moest worden.

Het paasvuur wordt aangestoken op zondag de eerste paasdag 16 april om 20:00 uur. Door de grote belangstelling van voorgaande jaren is er op zondag 16 april de Zuiderweg ’s avonds tijdelijk eenrichtingsverkeer. Alle auto’s rijden vanaf de Schoollaan richting Noordwolde-Zuid.

Bestuur plaatselijk belang Vinkega verzoeken dan ook die met de auto komen om aan de rechterkant in de berm te parkeren.

Foto en video Henk Diever