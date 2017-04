Tjongerschool ook komende vier jaar Begaafdheidsprofielschool

MILDAM: De Tjongerschool in Mildam bij Heerenveen heeft bezoek gehad van de visitatiecommissie van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. De commissie was unaniem: de Tjongerschool mag ook de komende vier jaar het keurmerk BPS voeren. Dat is bijzonder. In heel Nederland zijn er slechts vier scholen die twee keer achter elkaar vier jaar een certificaat krijgen. De Tjongerschool is er daar een van.

De Tjongerschool draagt sinds 2011 met trots het keurmerk. Zij behoort daarmee landelijk tot een zeer selecte groep scholen in het primair onderwijs. In de drie noordelijke provincies mogen slechts zes scholen het keurmerk BPS voeren. Directeur Jolanda Luchies is bijzonder verheugd: “In januari hebben wij al een succesvol bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Die was tevreden. En nu deze kroon op ons werk. Dit is echt fantastisch!”

De visitatiecommissie sprak lovende woorden in haar rapportage. “Op de Tjongerschool is sprake van een doorleefde en consistente praktijk. Er is veel aandacht voor individuele leerlingen en voor maatwerk binnen en buiten de klas. De zorg voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen komt ten goede aan alle leerlingen binnen de school.” “Het is een geweldige school voor ieder kind, maar zeker als je iets meer uitdaging nodig hebt”. Jolanda Luchies reageert bescheiden: “In één groep onderscheiden we meerdere niveaus en deze bedienen we allemaal op maat. We zijn een normale dorpsschool waar wij heel normaal vinden dat we dit doen. Maar eigenlijk is het best bijzonder.”