Tweetal rijdt expres bijna agent aan in Heerenveen

De agent liep die avond in zijn vrije tijd in de Sieger van der Laanstraat toen hij bij de sloopwoningen de vrouw in een auto zag. Uit een van de woningen liep de man met een tas. De agent wist dat er bij de woningen eerder koper was gestolen en hield de man staande en liet zijn politielegitimatiebewijs zien.

De 35-jarige had hier geen boodschap aan en stapte in de auto. De agent gaf een stopteken maar de vrouw reed in zijn richting en stopte niet. De agent moest opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Hij waarschuwde zijn collega’s die het tweetal even later hebben aangehouden op de Weegbree. In de auto vonden ze een tas met inbrekersgereedschappen.

Bij een woning in de Sieger van der Laanstraat stond een boiler klaar en was er een gedeelte leiding weggebroken. De 42-jarige en 35-jarige worden verdacht van poging doodslag en poging diefstal. Ze zitten nog vast. De politie doet onderzoek.