Feestelijke opening MFC De Akkers Heerenveen

HEERENVEEN: Met luid tromgeroffel wordt op woensdag 28 juni MFC De Akkers in Heerenveen feestelijk geopend. De verschillende partijen, OBS Route 0513, CBS Spring! en Kinderwoud hebben in maart hun intrek genomen in het gebouw. In de tussenliggende periode heeft iedereen zijn draai gevonden in de nieuwe huisvesting en is ook het plein ingericht. Daarmee is het moment aangebroken voor een officiële opening.

Vanuit alle toegangswegen van MFC De Akkers is vanaf ongeveer acht uur tromgeroffel te horen. Kinderen, ouders en de wijk worden opgetrommeld om hun nieuwe multifunctionele centrum samen te openen. Burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen opent rond 8.45 uur het gebouw op ludieke en passende wijze.

Na de openingshandeling gaan alle kinderen aan de slag in (muzikale) workshops, in de middag gevolgd door een slotoptreden voor alle ouders. Vanaf vijf uur is er de mogelijkheid voor genodigden en wijkbewoners om het gebouw te bezichtigen.

Met de officiële opening van MFC De Akkers is Heerenveen een opvallend en multifunctioneel gebouw rijker. Een gebouw waar modern onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en de sociale wijkfunctie worden gecombineerd.

