Nieuwe MRI-scanner in Tjongerschans

HEERENVEEN: Ziekenhuis Tjongerschans heeft onlangs een nieuwe MRI-scanner in gebruik genomen. Bij de vervanging van het oude apparaat, dat afgeschreven was, is rekening gehouden met de spanning die patiënten soms ervaren voor een MRI-onderzoek. Doordat een MRI-scanner niet ruim is en daardoor benauwend kan aanvoelen, gaven sommige patiënten aan dit een vervelend onderzoek te vinden.

Tjongerschans wil de patiënt een prettige omgeving bieden om het onderzoek te ondergaan. Daarom is bij de aanschaf van de nieuwe MRI-scanner gekozen voor een scanner met een grotere opening. Hierdoor voelt het minder claustrofobisch om in de scanner te liggen. Wat uniek is, is dat de patiënt tijdens het MRI-onderzoek televisie kan kijken. Hierbij heeft hij de keuze uit verschillende films, of kan hij video’s via YouTube bekijken. Ook de ruimte waar de patiënt wordt ontvangen is aangepast. De MRI-scanner staat in een lichte kamer, die ruimtelijk aanvoelt. In het plafond is daglichtverlichting aangebracht die een wolkenhemel toont.

Wilma Eising, centrummanager Radiologie, vertelt: “We krijgen enthousiaste reacties van onze patiënten. Ze zijn blij met de ruimere scanner en het feit dat ze televisie kunnen kijken tijdens het onderzoek. Een MRI-onderzoek duurt toch snel 20 minuten. Gedurende deze tijd moet de patiënt zo stil mogelijk blijven liggen. De televisie is dan ook een welkome afleiding voor veel patiënten. Zij geven aan dat ze minder nerveus zijn. En daar gaat het ons om. We zoeken altijd naar patiëntgerichte oplossingen.

