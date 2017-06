Ervaren Høegh tweede defensieve versterking voor sc Heerenveen

Met de komst van Høegh heeft sc Heerenveen opnieuw defensieve ervaring binnengehaald. Technisch manager Gerry Hamstra is dan ook tevreden: “We wilden er graag een stabiele en ervaren centrale verdediger bij. Høegh is gelouterd, kopsterk en beschikt over voetballend vermogen. Bij FC Basel heeft hij in de voorronde van de Champions League en de Europa League gespeeld en is hij tweemaal kampioen geworden. Met zijn ervaring is Høegh een goede versterking voor onze zeer talentvolle verdediging.”

