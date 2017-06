Fries-Gronings damesteam fietst monstertocht van 500 kilometer

Nog anderhalve week en dan staat een team van 10 vrouwen uit Friesland en Groningen aan de voet van de Dom in Utrecht. Samen fietsen ze in 24 uur 500 kilometer langs Ronald McDonald Huizen, met als doel om geld in te zamelen voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

Waarom fietsen tien dames uit Friesland en Groningen (en eentje uit Gelderland) samen een 24-uurs rit van 500 kilometer, vraag je je af? Er is één ding dat deze dames gemeenschappelijk hebben: een persoonlijke ervaring met één van de verblijven van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dat is de reden dat ze besloten hebben samen de HomeRide te fietsen, waardoor ook andere ouders gebruik kunnen blijven maken van de Huizen en Vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Uit eigen ervaring weten ze hoe belangrijk het is om dichtbij je zieke kind te kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld Daniëlle. Haar zoon Jonathan (11) kreeg een ernstig auto ongeluk. Doordat ze in een Ronald McDonald Huis mocht verblijven, kon ze toch dichtbij hem zijn. Of Hanita, haar zoon Symen werd twaalf jaar geleden te vroeg geboren. Ook zij was toen erg blij dat het Ronald McDonald Huis in Leeuwarden pas geopend was en ze dichtbij hem kon zijn.

Zo hebben alle leden van het damesteam ‘De Hoeve Hazen’, vernoemd naar de vakantielocatie van het Kinderfonds: Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag, hun eigen persoonlijke verhaal. Ze zijn enorm gemotiveerd om iets terug te doen.

Afgelopen half jaar hebben de dames niet alleen heel veel getraind, ze hebben daarnaast ook diverse sponsoracties opgezet. Zo organiseerden ze een spinningmarathon, een benefietdiner, een wijnactie, acties op basisscholen en benaderden ze hun eigen netwerk. Het team heeft inmiddels meer dan 17.000 euro ingezameld.

Wil je meer weten of het team sponsoren? Dat kan via deze link: https://www.homeride.nl/nl/teams/de-hoeve-hazen