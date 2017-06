Friese kunstenaar Martin Sijbesma: Romantiek in Museum Vledder

Vledder – Van 1 juli tot en met 23 september is in Museums Vledder werk te zien van de Friese kunstenaar Martin Sijbesma, die ooit werd opgeleid als huisschilder maar, geïnspireerd door de schilderkunst uit de 17e en 18e eeuw, zichzelf opleidde tot kunstschilder.

De schilderijen van Sijbesma hebben een warme, romantische en verstilde inslag door de kleur en compositie. Sijbesma is gespecialiseerd in stillevens, veelal met antieke voorwerpen, groenten en fruit. Ook schildert hij details of interieurs van oude gebouwen, of persoonlijke voorwerpen zoals klompen of kinderschoentjes. Oude auto’s zijn eveneens een geliefd onderwerp.

Op dit moment werkt Sijbesma aan een serie van 100 portretten van vrouwen die belangrijk zijn in zijn leven. Enkele hiervan zullen op de expositie te zien zijn.

De techniek die Sijbesma voor zijn werk gebruikt is de eeuwenoude glaceertechniek. Het begin van een schilderij is altijd een tekening, die hij overbrengt op linnen of, vaak, houtpaneel. Daarna worden laag voor laag de kleuren opgebracht, als laatste het glacislaagje. De onderlaag schemert door de bovenlaag heen, waardoor het lijkt of de afgebeelde objecten ‘echt’ en ‘tastbaar’ zijn.

Martin Sijbesma woont en werkt in het rustieke Kûbaard, in de voormalige gereformeerde kerk. Hij geeft daar les in olieverfschilderen, de glaceertechniek en modeltekenen.

Deze zomer, tijdens de expositie, zal Sijbesma in Museums Vledder een avond komen vertellen over zijn werkwijze en zijn schilderkist meenemen om te laten zien hoe hij de verf op het doek brengt. Wanneer dat zal zijn wordt later nog bekend gemaakt.

De officiële opening van de expositie Romantiek in Vledder zal zijn op zaterdag 8 juli om 16 uur, in aanwezigheid van Martin Sijbesma en zijn vrouw.

Museums Vledder, Brink 1, Vledder. www.museums-vledder.nl

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur. De laatste rondleiding start uiterlijk om 15.30 uur.