Haringhapperij It Fiskhuys weer een smakelijk succes!

HEERENVEEN: De Hollandse nieuwe is dit jaar maagdelijk goed van kwaliteit verzekerden de kenners van haring. Het haringseizoen ging dinsdag 13 juni van start met de traditionele veiling van het eerste vaatje voor het goede doel.

De vis goed aan criteria, zoals vetopbouw, die gelden als maatstaf voor kwaliteit van de vis. De vis heeft voldoende plankton kunnen eten en dat zorgt voor de zachte, vette smaak van de vis. Ze zijn vanaf woensdag 14 juni dan ook weer volop te verkrijgen.

Woensdagavond had It Fiskhuys in Heerenveen de traditionele haringhapperij. Samen met Het Houtsje werd gezamenlijk de haringhapperij met een groot aantal genodigden gevierd.

Eigenaar Harold Lenstra liet dan ook met trots de haring, de mannen van de zee, proeven. En er werd genoten van de heerlijke haring en een heerlijk glaasje van Tom Mulder van het Het Houtsje! Overigens stonden er ook voor de aanwezigen heerlijke salades klaar. Deze avond waren als speciale gast uitgenodigd de bemanning van De Gerben van Manen.

