HZ&PC Heerenveen organiseert Regionale Minioren finales

HEERENVEEN: Afgelopen weekend was het zover, na diverse voorrondes waren daar eindelijk de Regionale Minioren Finales in ons eigen bad. Met een mooie groep van 17 zwemmers verscheen HZ&PC Heerenveen aan de start.

De sfeer zat er goed in, de tribunes zaten vol, overal hingen vlaggen van alle deelnemende verenigingen en de zwemmers hadden er veel zin in. Alle ingrediënten om er een geweldig weekend van te maken en dat was het dan ook.

Iedereen heeft ontzettend goed gezwommen en er zijn heel veel pr’s gesneuveld. Het is Maud Roffel van HZ&PC zelfs gelukt om een bronzen medaille op de 100 rug binnen te halen. HZ&PC Heerenveen is trots op de jongens en meiden!

Zo’n mooi zwemweekend kan alleen georganiseerd worden dankzij de inspanning van vele vrijwilligers. HZ&PC Heerenveen bedankt alle vrijwilligers, die actief zijn zowel voor als achter de schermen, voor alle hulp!

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.