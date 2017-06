Succesvolle buitenspeeldag wijk de Akkers in Heerenveen

HEERENVEEN: Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om vrij buitenspelen en bewegen in hun eigen buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.

Woensdagmiddag werd er dan ook een buitenspeeldag in de wijk De Akkers georganiseerd. Bijna 100 kinderen kwamen naar het grasveld waar het voormalige winkelcentrum was. De organisatie had weer een groot aantal spelletjes in petto. De winkeliers van de wijk deden mee aan de bekostiging van het drinken en een heerlijk ijsje.

Wethouder Jelle Zoetendal kwam tegen vijf uur om de kinderen te bedanken voor hun activiteiten aan deze buitenspeelmiddag. Daarna kregen de kinderen een heerlijk ijsje aangeboden.

