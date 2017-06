Body & Fit doneert producten aan Voedselbank Heerenveen

HEERENVEEN: Body & Fit, de online health en lifestyle shop gespecialiseerd in gezonde voedings- en sportsupplementen, levert sinds enige tijd producten aan de Voedselbank in Heerenveen.

De producten die het Heerenveense bedrijf doneert variëren van pannenkoekenmeel en vleesvervangers tot havermout en verantwoorde chips. Het gaat hierbij om producten die niet meer geschikt zijn voor verkoop, maar nog wel voor consumptie. Deze producten worden vaak vernietigd, maar door de samenwerking te zoeken met de voedselbank hoopt het bedrijf dit voortaan te voorkomen.

Voedselbanken hebben vaak moeite met het vullen van de pakketten voor hun klanten. Door deze samenwerking hoopt Body & Fit zijn steentje bij te dragen aan het oplossen van dit probleem. Body & Fit is gevestigd in Heerenveen en vindt het belangrijk een maatschappelijke bijdrage te geven in deze regio.

De producten van Body & Fit worden wekelijks aan de Voedselbank gedoneerd en kunnen keer op keer verschillen. Afhankelijk van de aantallen, worden de producten ook geleverd aan het verzamelpunt in Drachten en Meppel.

