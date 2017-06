Eikenprocessierups gesignaleerd in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN: Op verschillende plaatsen in de gemeente Heerenveen is de eikenprocessierups gesignaleerd. Onder andere aan de Industrieweg en De Zanden in Heerenveen en de Prins Bernardweg in Oranjewoud zijn nesten met rupsen in de bomen gevonden. De gemeente neemt maatregelen om de rupsen te bestrijden. Eikenprocessierupsen komen vooral in mei en juni voor in eikenbomen. Contact met de brandharen kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken zoals jeuk, een pijnlijke huid, ademhalingsproblemen en oogontstekingen.

Vooral in mei en juni als de eikenprocessierups brandharen krijgt, zijn er gevolgen voor de gezondheid. Dat is ook het geval als de haren zich van juli tot september vanuit de lege nesten verspreiden. Rechtstreeks contact met de rups is dus niet nodig om klachten te krijgen. De brandharen kunnen door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in kleding terecht komen. De brandharen dringen met hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Met als reacties pijnlijke huidirritaties, rode pijnlijke ogen en ontstekingen van het slijmvlies van neus, keel en luchtwegen. De reacties kunnen per persoon verschillen.

Herkennen Eikenbomen met de eikenprocessierups zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellinghuidjes met brandharen en uitwerpselen. In juli verpoppen de rupsen zich tot onopvallende grijze nachtvlinders zonder brandharen.

Melden Inwoners van de gemeente Heerenveen die de eikenprocessierups in hun omgeving hebben gezien of vermoeden dat ze de rups hebben gezien, kunnen dat melden bij het meldpunt van de gemeente Heerenveen op telefoonnummer (0513) 617 635. De gemeente bekijkt dan snel of het inderdaad om de eikenprocessierups gaat en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Meer weten? Voor meer informatie over de gezondheidseffecten staat op de website van de GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl.

