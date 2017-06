Op boeventocht in het laatste weekend van Gevangen achter Crackstate

HEERENVEEN: In Museum Heerenveen is het op zaterdag 17 en zondag 18 juni uw laatste kans om te ontdekken hoe de Heerenveense gevangenis eruit zag en hoe er door de eeuwen heen gestraft werd. Wegens groot succes kunnen de kinderen onder leiding van (groot) ouders in dit laatste weekend van de tentoonstelling op Boeventocht gaan. Kinderen gaan daarbij beleven hoe het is om opgepakt te worden en hoe het leven eruit ziet als je een boef bent. Na het oppakken worden ze inclusief vingerafdrukken ingeschreven door de politie met een eigen paspoort.

Wat zal de veroordeling worden, de schandpaal of een celstraf? Aan het einde van de boeventocht gaan kinderen net als in het echte boevenleven creatief aan de slag met het maken van een eigen wasknijper. Om het geheel nog net iets spannender maken, loopt er het weekend een oud-cipier rond. De oud-cipier helpt graag met het beantwoorden van vragen en geeft mini rondleidingen. Kijk voor meer informatie op www.heerenveenmuseum.nl

De boeventocht is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is doorlopend tijdens de openingstijden. Museum Heerenveen aan de Minckelersstraat 11 is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11:00 t/m 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 13:00 t/m 17:00 uur.

