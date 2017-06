Kinderopvang Thuishuis De Lytse Haskes door ouders uitgeroepen tot beste kinderopvang Friesland

OUDEHASKE: Gistermiddag zijn de winnaars van de Kinderopvang Awards 2017 in het zonnetje gezet. Achttien organisaties gingen met een award naar huis omdat zij de beste beoordelingen van hun klanten kregen. Kinderopvang Awards is een initiatief van reviewplatform Opiness en Onderzoekbureau Tevreden. Ruim 300 organisaties namen deel aan de verkiezing van dit jaar.



Uit de review analyse klant reviews blijkt dat de winnaars 2017 zich vooral onderscheiden door de kwaliteit van de leidsters. Zij zijn het meest bepalend zijn voor de klanttevredenheid. Pedagogisch medewerkers moeten vooral lief en deskundig zijn volgens ouders. Ook de samenwerking onderling en een vast team van gezichten werd veel genoemd.

Uitdagende en leerzame activiteiten scoren hoog

Wat ouders tevens van groot belang achten zijn de activiteiten die worden ondernomen met de kinderen. Deze moeten gevarieerd, actief en creatief zijn en bij voorkeur ook uitdagend en leerzaam. Tot slot viel op dat de winnaars ook veel complimenten ontvingen over hun locatie. Veel ruimte voor de kinderen zowel binnen maar met name ook buiten is een belangrijk criterium voor ouders om deze kinderopvang organisaties de hemel in te prijzen.

Kind blij, ouders blij

Linda Schulte van Opiness: “Eens te meer blijkt dat kinderopvang organisaties duidelijk te maken hebben met twee stakeholders: het kind en de ouder. Als het kind blij is en er graag naar toe gaat, dan zijn ook de ouders gerust en blij. Ouders moeten een goed beeld hebben van hoe de dag verloopt en wensen een optimaal dagprogramma met daarin alle ingrediënten: plezier, educatie, persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg. Het gebruik van nieuwe technologie zoals een dagverslag in de app biedt hen mogelijkheid om aan die wensen tegemoet te komen.”

Cijfers

Onderzoeksbureau Tevreden.nl interpreteerde de cijfers die ouders op verschillende deelaspecten gaven in het onderzoek. 6.471 ouders beoordeelden dit jaar hun kinderopvangorganisatie en gaven de opvang van hun kind gemiddeld een 8.9. De organisaties werden beoordeeld op verschillende thema’s en ook daaruit blijkt het belang van de pedagogisch medewerker, maar liefst 83,8% van de ouders is hiermee zeer tevreden.

Jeltje Meijvogel van Tevreden.nl: “Ook uit de onderzoeksresultaten zien we dat persoonlijke aandacht en kundige medewerkers van grote invloed zijn op de tevredenheid van ouders. Hoe persoonlijker hoe beter. Investeren in goede en geschoolde medewerkers is een must, zij zijn het visitekaartje van de organisatie en als zij een goede indruk achterlaten bij ouders, dan zorg je voor een hoge klanttevredenheid.”

